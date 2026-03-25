El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 9 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 17 grados en la tarde. Esta variación térmica es ideal para actividades al aire libre, ya que las temperaturas serán agradables y propicias para disfrutar de la naturaleza y el entorno de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 49% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los moañeses. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un ambiente fresco por la mañana y cálido por la tarde, junto con un viento moderado, hará de este día una experiencia placentera para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 56% por la tarde.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.