El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A lo largo del día, el cielo continuará con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales, aunque se alternarán con momentos de sol. La temperatura máxima se espera que llegue a los 17 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto permitirá disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos y actividades recreativas. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén alteraciones significativas en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.