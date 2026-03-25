El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con un leve descenso a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que el día progrese, se prevé que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 38 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que las rachas pueden ser intensas, especialmente en áreas abiertas.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 15-17 grados, con un descenso gradual hacia la noche. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda al caer la tarde. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso previsto para las 19:53.

En resumen, el día en Meaño se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precaución ante las rachas de viento que podrían presentarse a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y descendiendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.