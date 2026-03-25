El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque la tarde se sentirá más templada y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos de Marín.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar de la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar la jornada.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.