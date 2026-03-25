El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz solar. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo cubierto que comenzarán a manifestarse a partir de las primeras horas de la tarde.

Las temperaturas en Lalín oscilarán entre los 3 y los 11 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A partir de la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 10 a 11 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero tolerable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 72% en la madrugada y alcanzando niveles cercanos al 100% en las horas más frías de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de frescura.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Esto es favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que no se anticipan interrupciones por lluvia.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando tanto la temperatura como la velocidad del viento.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 11 grados y sin precipitaciones esperadas. La alta humedad y el viento del noreste serán factores a tener en cuenta para quienes salgan a disfrutar del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 5 y 8 grados , con un ligero descenso a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.