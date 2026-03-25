El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 10 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto permitirá disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en zonas costeras, tomen precauciones ante la posibilidad de rachas fuertes que podrían afectar la navegación y otras actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:30, brindando una hermosa luz matutina que iluminará la isla, mientras que el ocaso se espera para las 19:53, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, con el cielo despejado permitiendo disfrutar de los colores del crepúsculo.

A lo largo del día, la sensación térmica se mantendrá relativamente fresca, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por la playa o excursiones por la naturaleza, ya que el tiempo se mantendrá estable y sin lluvias.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , creando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.