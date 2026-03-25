El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa comenzará en un 48%, aumentando ligeramente hasta un 56% en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en áreas expuestas. Este viento fresco contribuirá a mantener el ambiente fresco y cómodo, aunque se recomienda tener precaución en actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Durante la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipa que estas afecten la claridad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo por la costa o explorando los alrededores. La ausencia de lluvias y la presencia de cielos despejados hacen de este un día ideal para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas nocturnas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tomiño se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.