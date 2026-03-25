El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, el termómetro marcará 11 grados, manteniéndose en cifras similares durante la madrugada, con mínimas que rondarán los 10 grados.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 09:00 horas, y posteriormente suba a 14 grados hacia las 11:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59% en las primeras horas, aumentando ligeramente hasta el 66% a media mañana, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 13:00 horas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 44 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. Este aumento en la velocidad del viento se mantendrá durante la tarde, con direcciones predominantes del noreste.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura alcanzará su pico máximo de 19 grados entre las 13:00 y las 16:00 horas, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00 horas.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes de los habitantes de Gondomar. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y sin complicaciones meteorológicas.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día de clima estable, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque se nublará en la tarde, no traerá consigo la amenaza de lluvia. Es una jornada propicia para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta el aumento del viento en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los residentes y visitantes. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56% al amanecer, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, las temperaturas rondarán los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.