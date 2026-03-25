El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura oscilará entre los 5 y 8 grados , con un ligero descenso a medida que avanza la jornada. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos soleados, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que el día avanza, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 13 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 54 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se pronostica un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero sin llegar a niveles que generen incomodidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Forcarei sin obstrucciones. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes se abriguen adecuadamente, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

El ocaso se producirá a las 19:51 horas, momento en el que el cielo podría comenzar a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas para la noche. La tranquilidad del día se verá acompañada por un ambiente fresco y una brisa constante, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.