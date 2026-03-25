El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 77% al inicio del día y subiendo hasta un 95% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo habitual. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará un cambio, con la aparición de nubes altas hacia la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 15 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de la naturaleza. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy se presenta favorable, con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las nubes por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.