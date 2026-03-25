El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% a las 2 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo, especialmente durante las horas de mayor calor.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que los habitantes de Cuntis tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, comenzando con un predominio de nubes altas hacia la tarde, aunque sin llegar a cubrirse completamente. Esto permitirá que los rayos del sol se filtren, ofreciendo momentos de luz y calidez. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La puesta de sol está programada para las 19:52, marcando el final de un día que, aunque fresco, promete ser agradable y sin contratiempos meteorológicos.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, un viento moderado y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar del aire libre y las actividades cotidianas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados durante las horas más frescas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.