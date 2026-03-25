El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 86% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 47% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación de humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al inicio del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 17 y 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 68 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades en la naturaleza o simplemente pasear por la localidad.

A medida que el día avance, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas hacia la tarde y la noche, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Catoira podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Catoira será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos poco nubosos y vientos moderados. Es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de la primavera, aprovechando el buen tiempo antes de que las nubes se instalen por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.