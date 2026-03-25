El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en el cielo despejado.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en A Cañiza. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia, los residentes podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 74% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.