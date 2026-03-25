El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

Hoy, 25 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

La temperatura durante la mañana oscilará entre los 10 y 13 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura será acompañado por una sensación de frescura debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60-76% a lo largo del día. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada hará que el tiempo sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará del noreste, se presentará con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. Esta intensidad del viento podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia, especialmente si planean estar al aire libre durante el día.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región. Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está prevista para las 19:53, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, gracias a la combinación de nubes y la luz del sol. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 11 grados, y el cielo manteniéndose mayormente despejado.

En resumen, el día en Cangas se perfila como uno de esos días primaverales que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables, un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas, y un viento que, aunque fuerte, no traerá consigo lluvias, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 56% por la tarde.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.