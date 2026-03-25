El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14 horas, con un valor de 16 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 54 km/h en las horas centrales. Este viento, aunque fresco, no debería resultar incómodo, y podría ser un aliciente para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la belleza natural de Cambados, con sus paisajes y su rica cultura.

Por la tarde, el cielo seguirá presentando un aspecto poco nuboso, aunque se anticipa la llegada de nubes altas hacia la noche. Sin embargo, estas no deberían afectar la visibilidad ni traer consigo precipitaciones. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes y visitantes de Cambados no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Cambados será mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, explorar la localidad y aprovechar el buen tiempo antes de que las nubes altas comiencen a hacer su aparición al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Hoy, 25 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , creando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.