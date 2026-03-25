El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad se mantendrá en torno al 46% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 12:00 y las 15:00. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que las ráfagas podrían ser intensas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser hermoso, especialmente con el cielo despejado que se espera en la tarde.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento notable. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando las condiciones favorables que la naturaleza nos ofrece.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para los habitantes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo mostrará un aspecto poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.