El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 56% por la tarde.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo continúe con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será un factor notable, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas, especialmente durante la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados . Este clima templado, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que sea un momento ideal para disfrutar de paseos por la costa o actividades en los parques locales. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural de Bueu.

Al caer la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. La noche se presentará tranquila, con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas, ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento que, aunque fresco, aportará un toque de dinamismo a la jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y descendiendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.