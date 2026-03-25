El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a media mañana, manteniendo un ambiente cómodo para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 3 de la mañana, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable.

El viento, que soplará desde el norte y noreste, tendrá una velocidad que variará entre 15 y 28 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 52 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará con un predominio de nubes altas, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 16 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean eventos al aire libre.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 6 de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:52, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero aún con algunas nubes dispersas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, y el viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente estable y sin precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.