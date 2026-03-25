El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la tarde. Este viento, aunque fresco, no debería causar inconvenientes significativos, y podría incluso contribuir a una sensación de frescura agradable en el ambiente. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango de entre 20 y 36 km/h, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la belleza natural de Baiona o participar en actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:29 y el ocaso a las 19:53, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar las playas, pasear por el casco antiguo o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 25 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, el termómetro marcará 11 grados, manteniéndose en cifras similares durante la madrugada, con mínimas que rondarán los 10 grados.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los residentes y visitantes. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56% al amanecer, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados . Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas nocturnas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.