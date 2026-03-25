El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 25 de marzo

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 20 grados en su punto máximo, lo que sugiere un tiempo templado y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica se verá influenciada por un viento moderado que soplará desde el este, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 45% durante la tarde. Esto contribuirá a que el día se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de As Neves disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:51. En resumen, As Neves disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a las 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 75%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 25 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-24T20:52:11.