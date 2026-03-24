El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 10 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta los 12 grados a las 09:00. La sensación térmica será agradable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el sol brille con fuerza.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a las 00:00 horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 45% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la humedad aumentará ligeramente hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas caigan a 13 grados hacia las 22:00 horas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primera hora de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.