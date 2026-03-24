El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 35% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h. Esta brisa será más intensa durante la mañana y la tarde, lo que puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. No se prevén rachas de viento significativas, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados. La visibilidad será excelente, y se podrá disfrutar de un hermoso atardecer, ya que el ocaso está previsto para las 19:51. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y cómodo.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.