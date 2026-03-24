El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 8:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a los 15 grados hacia las 10:00 horas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 20 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y sereno. En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura. Para el mediodía, los termómetros podrían alcanzar los 20 grados, brindando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.