El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 46% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se experimentará un ambiente excesivamente húmedo, lo que contribuirá a la comodidad de los vigueses y visitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 22 km/h en las horas de mayor actividad, pero no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:51. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y encuentros al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir, explorar la ciudad y disfrutar de la naturaleza que rodea a esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera brisa proveniente del este a unos 5 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados alrededor de la tarde, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 24 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.