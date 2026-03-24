El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 63% al inicio del día y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero en general, se mantendrá poco nuboso. Desde las 4 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, las temperaturas descenderán a alrededor de 8 a 9 grados, con una humedad que alcanzará hasta el 78%. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 23 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 37% en las horas más cálidas del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 6 de la tarde y bajando a 11 grados al caer la noche. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 66% hacia el final del día.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento suave hará que la jornada sea muy placentera para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a la medianoche y descendiendo a 10 grados a la 1 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo, con 8 grados a las 4 y 5 de la mañana, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.