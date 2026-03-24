El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad aumentará un poco durante la tarde, con intervalos de poco nuboso, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que rondarán los 8 a 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Tomiño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para salir y aprovechar el aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 63% al inicio del día y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.