El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 22 grados en su punto máximo. Este incremento será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste, manteniendo su intensidad moderada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Soutomaior disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para excursiones y paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:51. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Soutomaior y sus alrededores.

En resumen, el tiempo de hoy en Soutomaior se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a las 03:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 8 grados entre las 05:00 y las 07:00 horas.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.