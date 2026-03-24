El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 80% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 20 grados durante la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, presentará algunas nubes altas a partir del mediodía. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h. A lo largo de la jornada, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h, especialmente en las horas más cálidas. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 19 grados hacia las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:49 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 11 grados, y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 75% hacia el final del día.

En resumen, Silleda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado harán que la jornada sea muy placentera. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados hacia las 9:00 horas.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 8:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a los 15 grados hacia las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.