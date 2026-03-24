El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 49% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la costa. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para paseos por la playa o actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder, especialmente en la costa.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en la playa, aprovechando al máximo lo que la primavera tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Bueu se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.