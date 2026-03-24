El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados a las 3 de la madrugada.

A partir de las 4 de la madrugada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 8 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 7 de la mañana. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 13 grados a las 10 de la mañana. El tiempo seguirá siendo mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura continúe aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 43% a las 12 del mediodía. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance la jornada, lo que es típico en días soleados.

En cuanto al viento, se espera que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h a las 4 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Salvaterra de Miño podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el sol saldrá a las 7:30 de la mañana, brindando luz natural hasta el ocaso, que ocurrirá a las 7:50 de la tarde.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 24 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 78%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, llegando a los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 5 de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.