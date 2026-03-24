El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 23 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 10 de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados a lo largo del día, comenzando en un 66% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 36% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. A medida que avance la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 77% hacia la medianoche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a la medianoche y descendiendo a 10 grados a la 1 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo, con 8 grados a las 4 y 5 de la mañana, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados a las 3 de la madrugada.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 63% al inicio del día y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.