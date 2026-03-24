El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 20 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 62% por la noche, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 6 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección este, manteniendo velocidades similares, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. En la tarde, se prevé que el viento sople desde el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 22 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 07:31, y el ocaso está previsto para las 19:52, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Ribadumia.

En resumen, el tiempo de hoy en Ribadumia se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables, asegurando una jornada placentera en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera la aparición de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.