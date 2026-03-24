El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 69%, lo que generará una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. La tarde se presentará ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables.

El viento soplará predominantemente del este y del sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 24 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:51 horas. En resumen, Redondela disfrutará de un día primaveral, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a las 03:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 8 grados entre las 05:00 y las 07:00 horas.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 22 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.