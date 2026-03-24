El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:30. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 74% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, llegando a un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas en algunas ocasiones. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas y costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:51. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a medianoche, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora, las temperaturas rondarán los 10 grados, con una ligera disminución a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.