El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Pontecesures se despertará con un cielo despejado que se mantendrá durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio gradual. Desde la mañana hasta la tarde, se espera la aparición de nubes altas, que no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos y actividades familiares.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en niveles suaves, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un termómetro que podría marcar hasta 23 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia la medianoche. La noche se presentará despejada, permitiendo que los habitantes de Pontecesures disfruten de un cielo estrellado.

La salida del sol se producirá a las 07:30, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:51, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Pontecesures será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, las temperaturas rondarán los 10 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 22 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 24 de marzo de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo a partir de la madrugada y continuarán durante la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.