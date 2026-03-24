El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 78%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, llegando a los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 5 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 12 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 23 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa disminuirá gradualmente, comenzando en un 87% por la mañana y bajando hasta un 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

El viento será moderado, con una velocidad que variará entre 2 y 4 metros por segundo, predominando de dirección noreste durante la mayor parte del día. A lo largo de la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 6 metros por segundo, mientras que por la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 29 metros por segundo. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50. En resumen, el día de hoy en Ponteareas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 67%, lo que proporcionará una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados a las 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.