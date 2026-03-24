El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 21 grados en su punto máximo. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 40% y el 69%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el exterior.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad que variará entre 9 y 12 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de temperatura, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 19:50. La visibilidad será óptima, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a las 03:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 8 grados entre las 05:00 y las 07:00 horas.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.