El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora, las temperaturas rondarán los 10 grados, con una ligera disminución a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero con el aumento de la temperatura, se sentirá más cómodo a medida que avance la tarde. Sin embargo, hacia la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 62% al final del día.

En cuanto a la previsión de viento, se anticipa que soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 15:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Poio pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se espera que estas afecten significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, especialmente con el cielo despejado que se anticipa.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a la hora del almuerzo.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Pontevedra se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:30. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.