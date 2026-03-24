El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a las 03:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 8 grados entre las 05:00 y las 07:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando los 10 grados a las 08:00 horas y subiendo hasta los 12 grados a las 09:00 horas. La máxima del día se registrará a las 15:00 horas, alcanzando los 21 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 20 grados a las 16:00 horas y bajando a 19 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 41% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas del día. A partir de las 18:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 52% a las 19:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al norte, alcanzando su máxima velocidad de 25 km/h a las 16:00 horas. Esta brisa puede ser refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Pazos de Borbén podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que promete un día perfecto para disfrutar del entorno natural.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 67%, lo que proporcionará una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.