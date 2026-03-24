El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se espera una sensación de incomodidad por la humedad. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del norte con velocidades que oscilarán entre los 11 y 25 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas más tempranas.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque unos agradables 17 grados . Este clima propicio será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes y visitantes de Oia. La tranquilidad del tiempo se verá reflejada en la atmósfera general del lugar, permitiendo disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:52. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y apreciar la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 17 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.