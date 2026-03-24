El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de viento más suaves, pero a medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 8 de la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Este viento, aunque moderado, no se espera que cause inconvenientes, sino que aportará frescura al ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave hará de este día una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en O Rosal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 18°C a lo largo del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18°C.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.