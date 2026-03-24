El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a la medianoche y descendiendo a 10 grados a la 1 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo, con 8 grados a las 4 y 5 de la mañana, antes de comenzar a ascender.

A partir de las primeras horas del día, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 9 grados a las 8 de la mañana y subiendo a 11 grados a las 9. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura continúe su ascenso, llegando a los 16 grados a las 11 de la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados a las 3 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que comenzará en un 66% a la medianoche y bajará hasta un 36% en las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento de la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que O Porriño disfrute de un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de toda la jornada. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, y el ambiente se sentirá agradable, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 5 de la tarde y bajando a 11 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable en O Porriño.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 3 de la madrugada, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 63% al inicio del día y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.