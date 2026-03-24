El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 18 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del noreste y disminuyendo su intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que O Grove tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:52. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados por la noche, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de una cena al aire libre o una caminata bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en O Grove para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.