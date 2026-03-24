El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 66% en las horas centrales.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas se eleven, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, proporcionará un tiempo ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede variar ligeramente debido a la presencia de viento.

El viento soplará del este a velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. A partir de las 20:00 horas, se prevé que la temperatura comience a descender, situándose en torno a los 15 grados .

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 19:52, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer sin nubes que obstruyan la vista. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 12 grados , lo que sugiere que será una velada fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 17 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.