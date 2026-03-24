El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Mos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Durante la noche, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a la medianoche y descendiendo a 10 grados a la 1 de la mañana. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo, con 8 grados a las 4 y 5 de la mañana, antes de comenzar a ascender.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.