El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango de 9 a 10 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 76% y el 80%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, conforme se acerque el mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 15 grados a las 10:00 y llegando a los 19 grados a las 12:00.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h provenientes del oeste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior.

Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 15:00 y bajando a 19 grados hacia las 18:00. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando a un 39% hacia el final de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día que, a pesar de las bajas temperaturas matutinas, ofrecerá un tiempo agradable y soleado.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a medianoche, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Hoy, 24 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 24 de marzo de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.