El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 67%, lo que proporcionará una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad irá disminuyendo ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde, con dirección predominante del noroeste. Esta mayor actividad del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades. El ocaso se producirá a las 19:50, momento en el cual el cielo se irá oscureciendo, pero aún se podrán apreciar algunas nubes altas que añadirán un toque de belleza al atardecer.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.