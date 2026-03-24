El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Moaña se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, que se transformará en un ambiente más seco y cálido a medida que el sol avance en el cielo.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave predominante del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 15 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esta brisa será un alivio agradable, complementando las temperaturas cálidas y haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

Los periodos de mayor actividad del viento se darán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, lo que permitirá que los habitantes de Moaña disfruten de un día sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia, es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol, temperaturas cálidas y una suave brisa hará que este 24 de marzo sea memorable para todos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.