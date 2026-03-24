El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 11:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Meis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre lleven ropa ligera, pero también una chaqueta ligera para las horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas pueden descender un poco.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 35% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 12 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado y cálido, que promete ser perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.