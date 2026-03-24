El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 45% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, aunque el ambiente se tornará más seco conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h a las 00:00 horas, y disminuirán a medida que el día avance. Por la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 6 a 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deportes al aire libre o simplemente disfrutando del sol en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.